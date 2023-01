Saša Popović otkrio šta sve posjeduje od imovine

Saša Popović stekao je pravo bogatstvo kada se nakon “Slatkog greha” otisnuo, radeći prvo u “Zam” produkciji, potom u “Grandu”, čiji je bio osnivač, a dio novca od prodaje najveće muzičke kuće, uložio je u građevinarstvo, gdje trenutno uspješno pliva.

U kompleksu luksuznih stanova na Bežanijskoj kosi koje prodaje, nalaze se i kvadrati za njegovu djecu, ćerku Aleksandru i sina njegove supruge Suzane, kojeg je prihvatio kao svog. Zadovoljan je predhodnom godinom.

“Zadovoljan sam, privatno jer moja porodica i ja nemamo nikakvih problema, lepo živimo i slažemo se. Što se posla tiče, imamo dobru sezonu u “Grandu” i sve funkcioniše fantastično. Pored toga, jednim delom sam investitor na Bežanijskoj kosi za luksuzni kompleks. Sasvim slučajno. Kada smo Brena i ja prodali “Grand”, razmišljali smo gde da uložimo novac. Nisam želeo da te pare iznosim u inostranstvo. Pojavio se plac baš preko puta moje kuće i sa mojim dobrim prijateljem Ostojom napravio sam firmu i krenuli smo sa gradnjom. Zadovoljan sam kako sve teče”, ističe Popović, prenosi Blic.

Na pitanje da li su Suzana i djeca dobili stanove, Popović je rekao:

“Suzana je u kući sa mnom. Ćerki i sinu smo kupili stanove, lokale, i garažna mesta i obezbedili smo ih. Važno nam je da budemo blizu. Pošto sam penzioner, da me neko obilazi pod stare dane, a i mi da budemo blizu njih, daće Bog i unuci da dođu. Opremili smo im i stanove, to im je najlepši novogodišnji poklon. Zaista su skromni, nisu ni ovo tražili, to je bila Suzanina i moja želja”.

Popović se dotakao i perioda kada je izgubio sav novac i živio u garsonjeri.

“Uzmem tako 20.000 maraka, koje sam svakog meseca ulagao kod Dafine, i razvučem ih kao karte pred Brenom i drugim kolegama, i kažem: “Ne znam da li ste vi nešto radili, ali ja sam se tako namučio”, i to je tako bilo devet meseci. A onda je preko noći sve nestalo. Banka se zatvorila i nisam imao pristup ničemu. Bez ijedne jedine marke sam ostao. Iznajmio sam garsonjeru od 12 kvadrata. Imao sam samo garderobu, patike, cipele, odela, posle jedno godinu dana mi je neko obio stan i samo mi je ostala pidžama na krevetu.

Tada sam pao u jednu vrstu depresije, prvo sam se obratio Breni, a ona nije htela da mi pomogne jer sam ih zavitlavao. Bio sam muzički urednik i počeo sam da komponujem pesme za sve pevače i počele su pare da stižu. Četiri godine sam bio u garsonjeri i onda sam našao kuću na Bežaniji, ali sam imao polovinu novca od sume koju su tražili, i Brena i Boba su mi kupili tu kuću. Vratio sam im drugu polovinu kada smo otvorili “Grand”. Sve se preživi. Imao sam veru u sebe jer sam imao zanat, imao sam harmoniku”, izjavio je Popović.