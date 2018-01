Sestra slavne pjevačice u kandžama droge

Maraja Keri je jedna od najuspješnijih pop zvijezda svih vremena. Njeno bogatstvo se procjenjuje na 520 miliona dolara, a iza sebe ima čitavu listu nagrada i priznanja... Za razliku od nje, njena sestra, Alison Keri živi dosta drigačijim životom.

Pedesetogodišnja majka četvoro djece se decenijama unazad bori sa zavisnošću od droge, zaražena je HIV-om i bavila se prostitucijom.

Borba Alison Keri, sestre slavne pjevačice, počela je prije nego što je Maraja postala zvijezda. Sestre su zajedno odrastale na Long Ajlandu, ali kada su se njihovi roditelji razveli 1973. godine, Alison je otišla da živi sa svojim ocem, a njena mlađa sestra sa majkom.

U 15. godini, Alison je zatrudnjela. Udala se i napustila srednju školu godinu dana kasnije, a zatim se odala ulici i porocima... U to vrijeme, postala je i zavisna od droge.

"Niko nije htio da me zaposli", rekla je jednom prilikom. "Nisam imala iskustvo ni u jednom poslu. Znala sam da moram da počnem da radim, ali nisam mogla ništa da pronađem", kazala je Alison 1995. godine kada su je novinari pitali zašto je počela da se bavi prostitucijom.

Kada je napunila 28, testirala se i otkrila da je HIV pozitivna, što je donijelo nove probleme u njen život.

Maraja je rijetko govorila o svojoj sestri, a obično je ovu porodičnu dramu spominjala kroz pjesme. Ipak, ona je u rijetkom intervjuu 1998. godine prokomentarisala život svoje osam godina starije sestre.

"To je bila veoma teška stvar za mene", kazala je misleći na drogu. "Ali mislim da mi je to dalo unutrašnju snagu i... nešto što sam znala da ne želim da postanem. To je razlog zašto nikada neću biti promiskuitetna osoba, nikada neću biti na drogama. Upravo zbog toga sam se odlučila za drugi put…"

Zašto Maraja nije pomogla svojoj sestri?

Iako je Alison bezbroj puta u javnosti molila Maraju za pomoć, Maraja je kroz stihove svojih pjesama otkrila da je decenijama podržavala svoju sestru, uključujući plaćanje klinika za liječenje od narkomanije, kao i raznih programa koji bi joj pomogli.

"Da, ona je to uradila, ali nikada mi nije dozvolila da zaboravim jedan cent koji je ikada potrošila na mene", istakla je Alison 1994. godine.

Marajin brat smatra da pop zvijezda nije ponudila dovoljnu pomoć svojoj bolesnoj sestri.

U 2016., Morgan Keri, Marajin brat, govorio je protiv pjevačice, a otišao je toliko daleko da ju je nazvao zlom, zato što nije uradila dovoljno da pomogne sestri.

"Tvoja sestra umire i bori se, a gdje si ti", kazao je za "San". Misliš da si nevjerovatna, ali si vještica. Ona je zlo."

U daljem toku razgovora on je prokomentarisao da Maraja samo misli na sebe.

Alison je prije dvije godine objavila video-snimak u kome moli Maraju za pomoć.

"Maraja, volim te i očajno mi treba tvoja pomoć", kazala je na snimku koji je objavio "Dejli mejl".

Nakon napada koji je oštetio dijelove njenog mozga, Alison se lečila u mentalnoj bolnici.

Alison je primljena na liječenje nakon što su je pronašli na ulici bosu i djelimično odjevenu. Njeno ponašanje je izazvano kao rezultat oštećenja zbog napada, kao i nekonzumiranja lijekova koje uzima.

Gdje je njena sestra sada?

Prema HVNN.com, od januara 2017, Alison je u domu, gdje apstinira i radi na knjizi o svom djetinjstvu u kojoj će spominjati rasizam i okultizam, i koja će, kako kaže, biti šokantna ljudima.