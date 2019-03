Severina nakon prekida saradnje sa menadžerom izgubila veliki novac?

Severina Kojić prekinula je saradnju sa bivšim menadžerom Tomislavom Petrovićem, čovjekom koji je 17 godina vodio računa o njenoj karijeri.

Ona je brigu o poslovnim obavezama prepustila suprugu Igoru Kojiću, ali po svemu sudeći on se nije dobro snašao i zato ona nema tezge kao prije, njen novi album nije prošao dobro kod publike, a otkazuju joj i koncerte koje je zakazao njen nekadašnji saradnik.

Prema pisanju regionalnih medija, o razlazima zbog kojih su Seve i Tomica prekinuli saradnju i prijateljstvo i dalje se nagađa, ali prema riječima izvora, kako Kurir piše, posrijedi je to što je pjevačica optužila Petrovića za prevaru, nakon čega joj je on okrenuo leđa. Posljedice njihovog razlaza postaju svi vidljivije. Novih poziva za nastupe skoro da nema, pjesme sa posljednje ploče su doživjele fijasko, a pojavljuju se i novi problemi.

"Severina nije više ono što je bila. Prije je imala mnogo više nastupa i odlično je radila, a sad jedva da ubode neku tezgu. S Tomicom je važila za jednu od najtraženijih pjevačica. Sada se sve to promijenilo. Igor nije toliko vičan, jer je maltene tek ušao u taj posao i jedva joj je zakazao nekoliko nastupa. Ona je nezadovoljna i ne zna šta da radi, pa promoviše šminku i dala se u glumačke vode ne bi li na taj način povratila staru slavu", priča sagovornik Kurira i dodaje da je Kebina snajka prinuđena i da smanji cijenu nastupa za čak 3.000 evra.

"To ju je tek dotuklo, a kako i ne bi kada je pevala za od 8.000 do 10.000 evra, a sada Kojić jedva ugovori za 5.000. Za tu cijenu mora da pjeva sat duže i da reklamira nastup na društvenim mrežama. Sve je to frustrira, jer je navikla da živi na visokoj nozi. Osim toga, Severina je prinuđena i da otkazuje koncerte koji su ranije ugovoreni preko firme koja je u Tomičinom vlasništvu. Samo zbog poslednja dva koja su otkazana, u Donjoj Stubici i na Svetom Križu Začretju, izgubila je oko 70.000 evra jer je trebalo da to budu veliki koncerti sa po nekoliko hiljada ljudi", završava izvor.

(Kurir)