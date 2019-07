Severina nema za ratu kredita?

Pjevačica Severina Kojić nije u stanju da plaća ratu za kredit u iznosu od 2.000 evra mjesečno, zbog čega je u problemima, jer može da ostane bez stana u Zagrebu ako banka aktivira hipoteku, saznaje Kurir.

Kako piše beogradski list, u životu slavne Hrvatice nižu se nedaće jedna za drugom. Snajka Dragana Kojića Kebe trudi se da u javnosti ostavi utisak kako je sve u redu u njenom životu, ali istina je daleko od toga.

Otkako je prekinula saradnju s dugogodišnjim menadžerom Tomislavom Tomicom Petrovićem, u poslu joj ne cvjetaju ruže, piše "Kurir", nastupa ima sve manje, pjeva za niže honorare, a dugovi se nagomilavaju. Kako dalje navode, trenutno joj najveći problem predstavlja kredit koji je podigla prije osam mjeseci za snimanje novog albuma, a sad taj novac ne može da vrati banci.

"Poznato je da Seve ne umije da raspolaže novcem. Troši više nego što zaradi. Tokom 2018. je imala mnogo nastupa širom regiona, ali ništa od zarađenih para nije sačuvala, pa kad je došlo vreme da snima nove pesme i spotove, morala je da se zaduži. Prije osam mjeseci podigla je 100.000 evra kredita u jednoj banci u Zagrebu, a kao garanciju založila je stan. Prvih pet mjeseci je sve bilo u redu, mogla je da plaća rate, ali poslednja tri mjeseca nije platila nijednu. Valjda nije imala nastupe, pa nije mogla da zaradi toliko para, jer ona ima još jedan kredit, stambeni. Ne znam tačno kolika je rata, ali priča se da je čak 7.000 evra. Uglavnom, iz banke u kojoj je podigla keš kredit su joj poslali dopis da će aktivirati hipoteku ako u roku od 15 dana ne plati sve što im duguje", kaže naš izvor blizak Kojićevoj.

Severinini bliski prijatelji veruju da će se ona izvući iz ovog problema, jer joj nije prvi put da bude prezadužena.

"I ranije je imala ovakve epizode. Ali uvijek je tu bio Tomica da to riješi umjesto nje. Ovaj put će izgleda morati sama, jer ni njen suprug Igor po svoj prilici nije baš nadaren da barata s parama. Mislim da su Severinini problemi počeli upravo poslije prekida saradnje s Tomicom. On se protivio tome da podigne novi kredit jer je znao čemu to vodi. Kamata na pozajmljeni novac je 15 odsto, što uopšte nije povoljno. Severina je čak htjela da podigne kredit preko njegove firme, ali Tomica nije htio da čuje za to. Ko zna, možda je to razlog što su se posvađali", zaključuje naš sagovornik, dok do pjevačicinog komentara nismo uspjeli da dođemo.

Severina gubitnica ljeta

Hrvatski mediji se pitaju šta se dešava sa Severinom, s obzirom na to da su u jeku razni festivali širom Hrvatske. Pjevačice nema nigdje, tvrdi Jutarnji list, dok njene kolege Petar Grašo, Toni Cetinski, Jelena Rozga i drugi rade tokom ljeta. Pjevačica je u Hrvatskoj prozvana najvećom gubitnicom ovog ljeta, a sve se povezuje s raskidom saradnje s Tomicom Petrovićem.

Platila ljetovanje 10.000 evra

Dok bankari prijete prinudnom naplatom duga, Severina je nedavno uživala sa suprugom Igorom i sinom na ljetovanju, za koje je izdvojila čak 10.000 evra. Kojići su bili u turskom ljetovalištu Bodrum, u jednom od najskupljih hotela, gdje apartman dnevno košta 960 evra. Nema sumnje da je Seve platila ovaj luksuz jer njen muž zarađuje znatno manje novca kao njen menadžer, pa teško da bi mogao da priušti ovakav odmor, zaključuje "Kurir".