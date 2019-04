Severina otkrila: Hit "Prijateljice" napisala poginuloj drugarici

Nakon što je imala tri koncertna debakla i prošle nedelje rutinsku operaciju hernije, Severina Kojić (46) je sada ispričala kako se osjeća nakon svega.

"Sve radim iz srca, ad hok. Racio i sve ostalo ne uključujem u pjesme, rijetko i u život. Smatram da se ljudi guše u glavi od razmišljanja i raspravljanja. Učim iz svog tijela i slušam unutrašnji glas. Ponekad su me podcjenjivali, ali to je odlična startna pozicija. Naučila sam da ako želiš da uspeš, treba biti svoj, a to je vrlo teško", rekla je pjevačica za “Dnevni avaz”.

Dodala je kako je dobro opisuju i njeni stihovi “I kada djelujem ti jaka, tada najviše sam ranjiva.”

"Kod konkretnog stiha da, djelovala sam jaka kad mi se rušilo tlo pod nogama, ali sam, isto tako, shvatila da sam i stvarno jaka. I od tog saznanja mi je puno lakše", kaže.

Pokojni Arsen Dedić napisao joj je 2004. pesmu ‘Sama na sceni’, a ona se nekada tako i, kako kaže, osjećala.

"Bilo je koncerata kad sam se pre njih u garderobi osjećala potpuno loše, sama, ali obično sam na tim koncertima razvaljivala. Ti koncerti nisu bili snimani, ja sam publici pričala o svom životu kao neki 'stand up' kroz pjesme. Tako bi se praznila valjda. Arsen je pjesmu napisao s posebnom ljubavlju te godine koju ne volim. Poznavao me je i osjećao je da mi mora napisati pjesmu. I otprilike je pogodio svaku emociju. Zato tu pjesmu ne volim da pjevam često", priča Severina.

Pjesmu "Prijateljice" napisala je ona sama, kako tvrdi, još krajem srednje škole.

"Nazvala me u Zagreb prijateljica plačući da mi kaže da nam je poginula treća prijateljica. Šok! Plakale smo u nevjerici, bila je najljepša u razredu i tad sam odlučila da ću joj napisati pjesmu 'Prijateljice'. To kako je cure vole posebno sam dirnuta, to je mojoj prijateljici u slavu. I drago mi je da se tom pjesmom slave prijateljstva", rekla je Splićanka za "Dnevni avaz".

Sa suprugom Igorem Kojićem (31) u braku je od 2015. Bivši golman pomaže joj u vaspitanju sina Aleksandra (7) kog ima iz veze s Milanom Popovićem (52).

"Majčinstvo me puno promijenilo, ono ne prestaje nijedne sekunde. Nakon koncerta skineš bar štikle, a u majčinstvu ne spavaš, samo nadgledaš da li je njemu sve taman. Mazimo se puno i zadržala bih se na tom važnom činu. Maženje i priča, naša priča", kaže Severina.

