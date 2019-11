Severina zna ko je kriv za puštanje eksplicitnog snimka

Pjevačica Severina Kojić kroz svoju karijeru nije bila pošteđena skandala i velike pažnje javnosti koja svaki njen potez prati i dan danas. Međutim, ništa ne može da se poredi sa vremenom kada se pričalo o njenom eksplicitnom snimku s jahte koji je dospio u medije.

Pjevačica se tada na neko vrijeme povukla s javne scene, a uskoro su mnogi jednoglasno osudili puštanje ovog videa, prenosi mondo.rs.

Naime, nikada nije otkriveno ko je objavio snimak, ali sada je ime počinioca poznato njoj.

Severina je u razgovoru s "Novostima" sada otkriila da je saznala ime osobe odgovorne za objavljivanje snimka i to pričajući o pjesmi koju je 2004. godine za nju napisao Arsen Dedić.

"To je pjesma koju je napisao Arsen Dedić. U životu postoje zli ljudi, ja tako učim i sina, i život generaln kažnjava sve nas, neke pravedno, neke ne, ali s ove vremenske distance uspjela sam izdići se iznad svega što mi se rada dogodilo. To je bila veoma ružna stvar koju je iz gluposti i zlobe napravila jedna osoba. Znam ko je, saznala sam prošle godine i nebitno je, ali kada prođete to javno sramoćenje, onda, htjeli ili ne, morate da naučite da se izborite s tim. U jednom trenutku, u tom periodu, nazvao me Arsen i rekao 'koleginice, čuo sam da vam je izašao neki filma, ali da nema muziku, pa se preporučujem, ja sam filmski kompozitor'. To je bilo predivno. Nikad to neću zaboraviti", rekla je Severina.