Sin Halida Muslimovića imao saobraćajku u Njemačkoj

Sin Halida Muslimovića Enis doživio je saobraćajnu nezgodu u nemačkom gradu Memingemu, na oko 120 kilometara od Minhena, a pukom srećom, on i njegov prijatelj su prošli s lakšim povredama.

Sudeći po slikama koje je Muslimović objavio na Instagramu, prizor s mjesta nesreće bio je jeziv, a automobil je potpuno uništen, piše "Kurir".

Mediji su stupili u kontakt sa Enisom, koji je objasnio kako je došlo do nezgode.

"Zahvalan sam da je sve dobro prošlo. Sve je OK. Bio je to nesrećni slučaj. Automobil nam je iznenada izletio iz desne u lijevu traku. Kako vozilo izgleda, mi smo dobro prošli", rekao je on.

Inače, od siline udarca u automobilu u kojem se Enis nalazio otvorili su se vazdušni jastuci, što ih je spaslo težih povreda. Zasad, Muslimović će kao posljedicu udesa morati da nosi kragnu na vratu.