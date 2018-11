Šinejd O’Konor ponovo šokira: Vrijeme neću trošiti na bijele ljude

Samo nedjelju dana nakon što je objavila da je prešla u islam, kao i da je promijenila ime u Šuhada, irska pjevačica Šinejd O'Konor je ponovo šokirala svijet svojom rasističkom izjavom.

Pjevačica, najpoznatija po verziji pjesme “Nothing Compares 2 U“ iz 1990. godine, na svom nalogu na Tviteru je objavila da vrijeme neće trošiti na bijele ljude.

“Jako mi je žao. Ono što ću reći je jako rasistički i nikad nisam mislila da bi moja duša mogla da osjeti nešto tako. Ali zaista više nikad ne želim da provodim vrijeme sa bijelcima ne-muslimanima. Ni na tren, ni zbog jednog razloga. Odvratni su”, napisala je Šinejd, sada Šuhada.

Njen status je izazvao buru komentara na internetu, te su joj kritike uputili i muslimani i hrišćani.

I'm terribly sorry. What I'm about to say is something so racist I never thought my soul could ever feel it. But truly I never wanna spend time with white people again (if that's what non-muslims are called). Not for one moment, for any reason. They are disgusting.