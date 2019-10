Škola deset puta prijavila Severinu za zanemarivanje djeteta?

Tačno je da sam bio sa gospodinom Kojićem onog petka, kada je išao po dijete. Zašto sam bio? Pa, možda smo se zato što smo se družili, možda i sreli, pa postoji sloboda kretanja, kaže Severinin advokat, Denis Husein.

Baš tog petka, 11. oktobra, Severina Kojić je na konferenciji za novinare rekla da su nastavnici u školi navodno zlostavljali njenog sina. Advokat Husein kaže da je jedina istina o onome što se dogodilo bila ona koju je iznijela Severina.

"Sve ostalo su insinuacije i laži", kaže Husein.

Škola u kojoj se nasilje navodno dogodilo je inače jedna od najpoštovanijih obrazovnih ustanova u zemlji. Tu školu pohađaju djeca ambasadora, ugledne ličnosti i javnost poznatih sportskih i zabavnih ljudi. 24sata.hr saznaje da se i dijete Severininog advokata Huseina tamo školovalo.

"To je nebitno. To je privatna stvar. Nemoj da me upuštaš u to. Moj život je privatna stvar", rekao je Husein.

Kako prenose hrvatski mediji, Severinu je škola deset puta prijavila Centru za socijalnu zaštitu i Gradskom zavodu za obrazovanje zbog zanemarivanja djeteta. Njen advokat kaže "Bilo je, bilo je prijava."

Direktorica škole Ljiljana Klinger je Severina javno prozvala.

Na pitanje da li je tačno da je ona prijavila Severinu zbog zanemarivanja djeteta, ona je rekla:

''Ne mogu da odgovorim na ovo pitanje jer nije dobro zbog djeteta", reka je direktorka.

Na pitanje da li može da potvrdi informaciju do kojih su došli mediji, a tiče se toga da ovo Severini nije prvi put da Aleksandra nije uzela iz škole pa je direkorica morala da ga izvodi u park kako bi djeca iz druge smjene mogla da uđu u učionicu.

"Ne bih komentarisala", rekla je Ljiljana suzdržano.

Novinari su insistirali da otkriju da li Severina dolazi u školu često ili rijetko, i da li je tačno da je sastavila listu za preuzimanje djeteta, a na kojoj nije dječakov otac Milan Popović, gospođa Klinger nije željela da odgovori.

"Nemam komentara jer su tužbe u toku", kaže direktorica.

Iako nije odgovorila ni na nijedno pitanje potvrdno, nije ništa negirala, piše 24 sata.hr.

Ona je na svom Facebook profilu objavila fotografiju direktorice škole optužujući je da je lično odgovorna, jer po upustvu oca nije dozvolila njenom djetetu da ode iz škole sa svojim očuhom.