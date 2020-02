Slavna oskarovka u eksplicitnim scenama s dvojicom mlađih kolega

Holivudska glumica Suzan Sarandon je u oktobru prošle godine napunila 73 godine, ali čini se da je ta brojka nije nimalo usporila u karijeri, barem sudeći prema fotografijama s njenog posljednjeg filmskog projekta na kojem radi, "The Jesus Rolls".

Naime, Suzan je snimila škakljivu scenu seksa sa dvojicom kolega, 49-godišnjim Bobijem Kanavaleom i 62-godišnjim Džonom Turturom, s kojima razmjenjuje vruće poljupce i nježnosti u krevetu, a kasnije zajedno razgolićeni spavaju u njemu.

Prikaze strastvenih scena objavio je portal "Daily Mail".

Inače, film "The Jesus Rolls" nezvanični je spin-off Turturovog filma iz 1998. godine "The Big Lebowski", u kojem je on igra lik Jesusa Quintana.

Suzan Sarandon je za svoja filmska dostignuća bila nagrađena i Oskarom 1995. godine za ulogu u filmu "Odlazak u smrt", u kojem je glumila sa Šonom Penom, a nominovana je ukupno pet puta.

Iza sebe ima jedan brak, s glumcem Krisom Sarandonom, a on je trajao od 1967. do 1979. godine. Sredinom 80-ih godina je s italijanskim rediteljem Frankom Amurijem dobila kćerku Evu Amuri, koja danas ima 34 godine. Ima i dva sina, Džona i Majlsa, koje je dobila s bivšim partnerom Timom Robinsom, s kojim je u vezi bila od 1998. do 2009. godine.

Povezivali su je i s glumcem Šonom Penom, pokojnim muzičarem Dejvidom Bouvijem i rediteljem Luisom Maleom.