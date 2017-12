Slomljena vilica i napunjen pištolj: Mesijev brat uhapšen u čamcu punom krvi

Matijas Mesi (35), brat proslavljenog fudbalera Barselone Lionela Mesija, uhapšen je kada su na njegovom čamcu pronađeni tragovi krvi i pištolj.

Stariji brat Lea, Matijas, navodno je policiji rekao da se posjekao, ali ipak nije imao dozvolu za posjedovanje pištolja kalibra .380. Nakon hapšenja prevezen je u bolnicu zbog slomljene vilice i drugih povreda, koje tvrdi da je zadobio u nesreći na vodi, prenosi "Dejli mejl".

Kako je ispričao, povrijedio se kada je čamcem udario u sprud dok je vozio rijekom Panama. Međutim, policija je pronašla i pištolj na kojem je bilo "dosta krvi", rekao je tužilac koji je naredio njegovo hapšenje.

Lokalni mediji pišu da bi mogao da dobije šest meseci zatvorske kazne ukoliko bude proglašen krivim.

Ovo nije prvi put da se Matijas suočava sa zakonom zbog nošenja oružja. Ranije je bio dovođen u vezu sa kriminalcima, a 2015. godine proveo je 16 sati u zatvoru kada je policija pronašla nedozvoljeni pištolj kalibra .22 u njegovom automobilu. Hapšen je i 2008. godine jer je navodno imao repetiran pištolj za pojasom.

