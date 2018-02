Smajlović: Sirova politička propaganda, protestovati i pisati Frimenu

BEOGRAD - Poznati srpski novinar i kolumnista Ljiljana Smajlović ocijenila je da se kanal "Nacionalna geografija", u kojoj holivudski glumac Morgan Frimen iznosi tvrdnje da su Srbi krivi za rat u bivšoj Jugoslaviji, genocid i etničko čišćenje, koristi za prilično sirovu političku propagandu i da bi trebalo protestovati zbog toga.

Ona je navela da bi Srbi trebalo da pišu i "Nacionalnoj geografiji" i Mogranu Frimenu, te da izraze protest zbog emisije "Priča o nama", u kojem su optuženi za rat, genocid i etničko čišćenje.

"Nisam znala da se čak i kanal o svjetskoj geografiji koristi za prilično sirovu političku propagandu. Pretpostavljam da Morgan Frimen ne zna čak ni u koje svrhe je iskorišćen, a daleko od toga da mu je bilo šta u vezi sa ratom u bivšoj Jugoslaviji poznato ili razumljivo", rekla je Smajlovićeva.

Ona je dodala da je možda izabran kanala o geografiji u takve svrhe, jer se na njemu ne očekuje takva propaganda.

"Dobro su se setili, jer čovek ne bi očekivao političku propagandu na takvom kanalu i verovatno je zato to toliko zgodno. To je vešt propagandni manevar", rekla je Smajlovićeva.

Ona je istakla da treba protestovati i pisati Morganu Frimenu.

"On /Frimen/ kada bi dobio sto pisama iz Srbije ili Republike Srpske, on bi se zapitao. To je čovek koji živi od popularnosti. Uvek ima svrhe protestovati i pisati. Ne znam zašto to Morgan Frimen radi, ali za slučaj da je u nekoj zabludi i neznanju to uradio, imao bi smisla protestovati", rekla je Smajlovićeva za Srnu.

U dokumentarnoj emisiji "Priča o nama", koju na kanalu "Nacionalna geografija" vodi poznati holivudski glumac Morgan Frimen /80/, iznijete su tvrdnje da je "srpski narod kriv za rat na prostorima bivše Jugoslavije, kao i za genocid i etničko čišćenje u Srebrenici".

U epizodi, koja je prikazana u nedjelju, prikazuje se Frimen u Sarajevu i Srebrenici, gdje se susreo sa bošnjačkim novinarom Senadom Hadžifejzovićem i njegovim sinom Feđom, koji su mu rekli da je blizu granica sa Srbijom i da su Srbi došli i htjeli da ubiju sve, da tu teritoriju odvoje od BiH i pripoje Srbiji.

U emisiji su nekoliko puta iznijete tvrdnje da su Srbi apsolutni krivci za rat na prostorima bivše Jugoslavije.

Priča koja je trebalo da bude dokumentarna "filovana" je snimcima i informacijama o tome kako su Srbi odgovorni za rat na ovim prostorima.

Koliko su daleko išli u svojoj manipulaciji govori i činjenica da se u jednom od kadrova, koji treba da dočara početak raspada Jugoslavije 1992. godine, vide i snimci nastali u Beogradu 5. oktobra 2000. godine, prenijeli su beogradski mediji.

Frimen je kasnije dao i intervju Hadžifejzoviću, gdje je izjavio da mu je izuzetno drago što je u BiH, a kada je nabrajao republike nastale raspadom Jugoslavije pomenuo je i Kosovo kao "nezavisnu državu".