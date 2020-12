Soraja potvrdila da je udata za milionera

Starleta Soraja Vučelić potvrdila je trač koji je kolao mjesecima - nakon privođenja u Crnoj Gori zbog nepoštovanja mjera, crnogorski mediji su objavili da je u policiji dala prezime Masoni.

Sada je, gostujući u jednoj emisiji, potvrdila da se udala na tajnoj ceremoniji u Holandiji, kao i da je njen suprug milioner koji živi na relaciji Holandija - Rusija.

"Trenutno smo u nekoj fazi vatrene ljubomore. On je ljubomoran, jer želi da ja dođem u Moskvu da započnemo taj život zajednički i zvanično, a ja nisam spremna za to. U tom slučaju morala bih da se odreknem svog stila života, a to nikako ne mogu i da se prilagodim njegovom životu, koji je poslovan i dosta ozbiljan", rekla je Soraja.

Kada je riječ o potomstvu Soraja je rekla da ne žuri.

"Volim decu, ali iskreno ne bih ništa da potenciram i da žurim. Ako se dogodi, dogodilo se".

Soraja vješto krije svog supruga, ali je prije godinu i po dana, na Instagramu objavila sliku muške ruke u svojoj (i naravno skupecjeni sat na njoj), a mediji su pisali da je riječ "o bogatom Rusu Vladimiru".

Starleta je ranije bila vjerena za bogatog Rusa Kurbana Omarova, a snimak "raskidanja vjeridbe" je tada objavila na Instagramu - tačnije, pokazala je kako klještima uništava vjerenički prsten koji joj je dao!

Nakon propale vjeridbe upoznala je muškarca koji ju je oženio, ali ne i "smirio".

