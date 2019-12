Srpska influenserka pokazala kako joj uklanjaju filere iz usana

​Najpoznatija srpska influenserka Tamara Kalinić koja živi i radi u Londonu na svom je YouTube kanalu objavila video na kojem je dokumentirala vađenje filera iz usana.

"Jako sam uzbuđena, iako to nije bilo nešto što mi je baš smetalo. Nisam često govorila o tome na YouTubeu jer nisam htjela poticati ljude da ugrade filere, ali nisam to nikad ni skrivala. Sa svojim tijelom i licem mogu raditi što želim, ali nisam htjela poticati druge na to. Mislim da je trend velikih usana prošlost", rekla je i dodala da je smanjivanje ipak odlučila objaviti jer misli da bi to ipak moglo nekom pomoći.

Liječnika je pitala hoće li joj biti potrebna operacija da izvadi filere, na što je on odgovorio da neće, ali da će trebati nekoliko dana da joj se usne smanje. On joj je u usne ubrizgao rastvor koja će razgraditi filere, a Tamara je u videu pokazala kako su joj usne kvrgave jer se ne razgrađuju jednolično.

Takođe je pokazala da su joj ostali podljevi na mjestima uboda.