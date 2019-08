Srpska voditeljka imala udes

Anđela Lakićević doživjela je saobraćajnu nezgodu kada se nadomak svoje kuće u Jajincima zakucala u ogradu.

Taj nesrećni slučaj se dogodio oko 3 ujutru, kada se Lakićevićeva vraćala sa poslovnog puta. Anđela nije povrijeđena, ali šteta na autu je ogromna.

Samo nekoliko dana ranije imala je peh kada je tokom vožnje odvalila retrovizor na autu.

"Bila sam preumorna, a moram i da priznam da sam tek položila i usavršavam vožnju iz dana u dan, ali kada vas stigne umor i moje neiskustvo desi se to što se desilo. Meni hvala Bogu nije ništa bilo na svu sreću, ali sam zaspala za volanom od umora. Auto je oštećen baš baš, ali i komšijina ograda koju sam odvalila. On je poludeo kad je izašao napolje, umesto da me pita je l′ meni nešto, on je počeo da viče na mene i da me psuje kako sam pijana i da ne znam da vozim", rekla je Anđela.

"Policija je došla na uvđaj, potvrđeno je da nisam konzumirala alkohol, kao i da ću sve troškove morati da snosim. Stres je veliki, kao i šteta, ali hvala Bogu meni nije ništa. Kako je moja majka uvek govorila, lim se popravi ali glava ne. Tako da popravićemo i ogradu i auto", zaključila je voditeljka.

