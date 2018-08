Srpski fudbaler će morati da plati debelo ako ostavi seksi djevojku

Srpski fudbaler Zoran Tošić Bambi sa svojom djevojkom, Jovanom Gajić, prije nekoliko mjeseci potpisao je predbračni ugovor vrijedan 10 hiljada evra, pišu mediji u Srbiji.

Do toga je došlo jer Zoran ne želi po drugi put da se ženi, ali svojoj Jovani želi da da do znanja da se osjeća kao da su u braku, te da njemu taj papir uopšte nije važan, piše "Blic".

"Bambi i Jovana su veoma dugo zajedno. Njihova ljubav počela je nekoliko nedelja nakon što se on zvanično razveo od svoje prve supruge 2013. godine. On joj je od samog početka rekao da se nikada više neće oženiti, a Jovani to nije smetalo dok nije zatrudnila s njihovim prvim detetom. Iako je uspevao da je uveri da je nikad neće ostaviti i da im papir ništa ne znači, svađe su bile sve češće i nakon jedne od većih prepirki odlučio je da se nađe s advokatom i osigura budućnost devojke s kojom godinama živi", ispričao je za "Alo" izvor blizak paru.

Osim cifre od 10 hiljada evra, Zoran je Jovani kupio stan u Novom Sadu, a takođe je jedan od svojih stanova u Beogradu prepisao na njeno ime, piše "Blic".

U galeriji pogledajte neke od Jovaninih fotografija s Instagrama, zbog kojih nećete moći da shvatite zašto Zoran neće da je ženi.