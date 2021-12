Supruga Marinka Rokvića pokazala njegovu fotografiju, pa rasplakala sve

Supruga Marinka Rokvića, Slavica Rokvić oglasila se nakon 40 dana od smrti čuvenog pjevača, koji je preminuo 6. novembra nakon teške bolesti.

Naime, Slavica je na svom Instagramu podijelila uramljenu fotografiju supruga, pored koje stoji cvijeće, a uz to je ostavila emotivnu poruku.

"Ne sudi mi po izgledu, ti koji se usuđuješ i da pomisliš da mi sudiš. Ne traži vlagu u oku mome jer će zbog svoje prozračnosti postati nevidljiva za pohotu znatiželje očiju tvojih. Ne trudi se da razumeš moju skrivenu tugu jer ona se ne da razumeti. Dolazi i odlazi kad joj se ćefne. Najčešće kad joj se najmanje nadaš. Prvo se plašiš prisustva njenog, pa odbacivanjem pokušaš da je otreseš, da je se rešiš", napisala je Slavica Rokvić.

Dodaje da kad se pogled sretne s njim prihvatiš ga kao sastavni dio sebe.

"Tada se više ne nosiš sa njom već je sa dostojanstvom nosiš. Ne, nije to slabost, ni poraz, već jačina koja zadivljuje. E, to je ta tvoja snaga koju sam pokušala da pretočim u reči kojom si zračio u svojoj najtežoj boli, ljubavi moja. To je put do blagoslova koji si ostavio u amanet da ga trasiramo dalje uzdignute glave iako nesnosno boli. Gazimo, gazimo… Napred, onako kako si nas učio uz pomoć svih predivnih znanih i neznanih duša. Drage moje, imam potrebu da vam se zahvalim. Hvala za svaku molitvu, poruku, misao podrške. Za svu toplinu zagrljaja na daljinu. I ovog puta opravdali ste moju veru u dobrotu, ljubav i ljude", poručila je Rokvićeva, prenosi Telegraf.