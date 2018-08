Tajler ponovo traži od Trampa da ne koristi pjesme "Aerosmita"

Vođa benda "Aerosmit" (Aerosmith) Stiven Tajler ponovo je zatražio od predjsednika SAD Donalda Trampa da prestane da pušta pjesme tog benda na mitinzima.

Tajlerov advokat je poslao pismo Trampu, dan nakon što je na mitingu u Zapadnoj Virdžiniji emitovana pjesma "Livin' On The Edge".

Ovo nije prvi put da Tajler od Trampa traži da prestane s korišćenjem pjesama "Aerosmita". On je 2015. godine to učinio dva puta.

U najnovijoj poruci advokata se navodi da putem muzike Tramp "lažno implicira da njegov klijent podržava Trampovu kampanju i/ili predsjednikovanje".

Tajler je na Tviteru naveo da se ne radi o političkom pitanju, već da samo ne želi da bilo ko koristi njegove pjesme bez dozvole.

Nije bilo komentara iz predsjednikovog okruženja.

THIS IS NOT ABOUT DEMS VS. REPUB. I DO NOT LET ANYONE USE MY SONGS WITHOUT MY PERMISSION. MY MUSIC IS FOR CAUSES NOT FOR POLITICAL CAMPAIGNS OR RALLIES. PROTECTING COPYRIGHT AND SONGWRITERS IS WHAT I’VE BEEN FIGHTING FOR EVEN BEFORE THIS CURRENT ADMINISTRATION TOOK OFFICE.