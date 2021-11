Tanja Savić otkrila kakav pakao je doživjela u braku

Tanja Savić priznaje da je bila izmanipulisana od strane svog supruga Dušana Jovančevića tokom njihovog braka, te je tom prilikom otkrila sa čime se suočavala i dala savjet svim ženama koje prolaze kroz isto.

"Ono što bih pre svega napomenula na temu muškaraca i manipulacije, jeste da mi žene steknemo zavisnost od njihove nazovi ljubavi, a u stvari to nije ljubav, već kašičice ljubavi, koji oni nama, nažalost, daju. Šta može da vas spasi iz takvog odnosa? Ne možete da promenite vi vašeg partnera, kao što ni ja nisam mogla svog. Oni se nikad neće promenuti, to su takvi ljudi, to je jednostavno njihov karakter i tu nema prepravke", priča Savićeva.

Ona je svim ženama poslala bitan savjet.

"Ono što možete da uradite jeste da sebe spasite. Ili ćete da trpite, da obolite, pa dobijete neku psihičku bolest, a kasnije neki kancer, daleko bilo, ali to tako ide. Ili ćete da bežite glavom bez obzira. Eto, ja sam izabrala ovo drugo, mada mene je ova situacija negde i spasila. Ova korona mi je i nešto dobro donela, možda ja nikad ne bih osetila mog manipulatora, nemam pojma. Nemojte trpiti ni psihičko ni fizičko nasilje, psihičko nasilje nekad može biti i gore od fizičkog", rekla je Tanja u emisiji "Magazin In".

(Blic.rs)