Tošić došao kolegi na svadbu bez Karleuše

Fudbaler Milan Lola Smiljanić i njegova izabranica Tamara Čupković u nedjelju, 2. juna, izgovorili su sudbonosno "da", a građanskom vjenčanju prisustvovao je i fudbaler Duško Tošić.

Duško je na ceremoniju došao sam, bez supruge Jelene Karleuše.

Tošić je bio vidno raspoložen i nasmijan dok je ćaskao s kolegom Zoranom Tošićem Bambijem, dok su se svi čudili što su njih dvojica u dobrim odnosima s obzirom na to da je svojevremeno kružila priča da se Duško navodno udvarao Jovani Gajić, ženi svog bivšeg saigrača iz reprezentacije Zorana Bambija Tošića.

Bambi se, nakon navoda da mu se Duško udvarao ženi, oglasio i demantovao cijelu priču.

“S Duškom sam u fenomenalnom odnosu i gluposti su da sam ga htio prebiti. Što se tiče toga da se udvarao supruzi, znao bih da je tako i nemam komentar na tu priču, niti ću takvoj priči davati na značaju”, rekao je on tada i nastavio:

“Ako se Jovani moje kolege udvaraju, budite sigurni da ću biti u to upućen i da me to apsolutno ne brine. Svako radi kako misli da treba. Ni s kim od kolega nikada nisam imao problem, a Duška smatram dobrim dečkom i želim mu sve najbolje. Tuče i skandale, molim vas, ne povezujte sa mnom, ja nisam taj tip čovjeka”.

Bambi je tom prilikom istakao da vodi drugačiji način života i da ga skandali ne zanimaju.

“Nikada nisam volio skandale i uplitanja u sukobe s kolegama. Bavim se sportom, ne aferama! Gledam svoj život, svoju porodicu, karijeru i ne zanima me šta se dešava u tim estradnim vodama, kojima, ponavljam, ne pripadam”, rekao je Bambi svojevremeno.

