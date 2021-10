Udala se Tamara Đurić

Tamara Đurić udala se danas, 23. oktobra, u Hramu Svetog Save.

Ona je "da" izgovorila partneru Nikoli, a par je prije vjenčanja na istom mjestu krstio i nasljednicu Tamaru.

Đurićeva je ponijela usku bijelu haljinu, jako dekoltiranu, kao i visoke potpetice, dok je na glavi imala šešir.

Kako su mediji ranije pisali, Tamarin izabranik je Nikola, čovjek sa kojim je 3. januara dobila prvo dijete.

Međutim, par se ubrzo nakon toga rastao, ali su se na kraju ipak pomirili i riješili da stanu na "ludi kamen".

Početkom oktobra ove godine proslavili su i dvije godine veze, a Tamara je tim povodom od svog izabranika na poklon dobila skupocjeni automobil.

"Danas moj nevenčani suprug i ja slavimo dve godine naše veze i auto je u to ime. On mene iznenađuje kad se najmanje nadam. Auto mi je dovezao i kaže: 'Siđi da vidiš auto, da ti ga ostavim ako ti se sviđa'. Pa ja kažem: 'Gde je tu mašna, cveće...?'. On to ne voli, nije takav tip, ne voli da se slika, da se ekranizuje. Dok sam ja bila u drugom stanju desili su se neki problemi sa trudnoćom, a i sa našim brakom, pa sam ja odustala od toga da to ozvaničimo... On je vrlo porodičan, kao i moj otac. Ja sam htela muškarca koji će sa mnom da ima prvo dete, prvi brak, ja to tako volim. Na volim kad neko vuče repove iz prošlosti, uz dužno poštovanje, ali moj izbor je slobodan, mlad muškarac, lep, stabilan, koji se bori", rekla je Tamara na tu temu.

(Telegraf.rs)