Uhapšena glumica iz "Čuvara plaže"

Samo dan nakon što su brojni svjetski mediji objavili vijest o incidentu na letu američke aviokompanije Delta Air Lines, na kom je jedna putnica napala putnika zbog toga što nije nosio masku dok je jeo, otkriven je i identitet putnice.

Riječ je o Patriciji Kornval, poznatoj i kao Peti Breton, nekadašnjoj Playboyevoj zečici i glumici najpoznatijoj po ulozi u televizijskoj seriji "Čuvari plaže".

Incident se dogodio 23. decembra, a žena je navodno udarila i pljunula 80-godišnjeg čovjeka. Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama vidi se kako ona naređuje muškarcu da stavi masku na lice, dok je ona sama ne nosi za vrijeme incidenta.

"Stavi je***u masku", vikala je na muškarca, koji joj je odgovorio da ne može da nosi masku dok jede, a nakon toga joj je uputio uvredu.

Kornaval je kasnije uhapšena na aerodromu u Atlanti, nakon čega je puštena uz kauciju od 20 hiljada dolara. Za sada se ne zna je li optužena, prenosi The Sun.

"Let iz Tampe za Atlantu dočekala je policija nakon dojave o uznemiravanju putnika tokom leta. Situacije poput ove vrlo su rijetke za veliku većinu naših putnika, a Delta nema tolerancije za neposlušno ponašanje u našim aerodromima i u našim avionima", rekao je portparol aviokompanije za New York Post.

Glumica je i prošli mjesec imala problema s policijom, kada je uhapšena zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

