Uzimao hormone da postane žena, a sada bi ponovo da bude muško

Aleksander Več je 30-godišnji model iz Los Anđelesa koji je silno želio da postane žena. Zadnje tri godine tako je i živio, zvao se Aria. Uzimao je hormone kako bi mu grudi narasle i laserski je uklonio dlake s tijela. Na to je potrošio 10.000 dolara.

Ali, predomislio se i kaže da više ne želi da bude žena jer je to preskupo, previše takmičarski nastrojeno i "on više za to nema vremena". Sada radi na izgradnji mišića grudnog koša kako bi sakrio grudi. Kaže da je sad sretniji kao muškarac jer mu je postalo jako stresno da bude transrodna osoba.

Da ponovno želi da bude muškarac shvatio je dok je u teatru Underground u Holivudu igrao transrodnu ulogu, bio je lik koji je mijenjao lik iz muškog u žensko.

Tvrdi da je sada puno sretniji, samo bi nekako želio da se riješi grudi koje su mu narasle - zapravo sada ima ginekomastiju (povećane muške grudi).

"Ja sam stabilan sada kada živim kao Aleksander. Tri godine sam bio Ariana. Ariana i Aleks imaju dva jako različita života. Ja nisam neko ko živi u kutiji i ne dopuštam polnim normama da mi govore šta da radim ili ne radim, ili da me to makne od mog mjesta u društvu. Ljudi znaju da budu okrutni, misle da lažem, ali zaista sam vjerovao da sam žena zarobljena u muškarcu. Sada svi komentarišu moje veće grudi", rekao je on, a prenosi "Daily Mail".

Dodaje da radi na svom duševnom miru i ne planira da ide pod nož da bi se riješio grudi, već će to pokušati vježbanjem. Osjeća se ugodno s grudima, ali malo ga brine kako će se skinuti na plaži, to mu je neugodno.

Nada se da će naći partnerku koja će ga razumjeti.

"Nadam se da ću naći pravu ženu koju neće biti briga za to što još imam ženske osobine, iako mi se dlake već pomalo vraćaju zbog testosterona", dodao je.

