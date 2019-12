Vjerenica Darka Lazića se posvađala sa svekrvom i napustila dom

Izgleda da se u porodici Darka Lazića odvija prava drama.

Vjerenica Darka Lazića, Marina Gagić, koja je poznatom folkeru podarila prije nekoliko mjeseci sina Alekseja, po pisanju medija u Srbiji izgleda da je napustila dom svog budučeg supruga i to sve zbog svađe sa svekrvom, majkom Darka Lazića.

Kako se navodi, Marina svuda prati svog supruga, a kako bi nesmetano mogla da mu bude podrška, sina često ostavlja kod svekrve na čuvanje.

"Marina stalno prati Darka, čak i ako ne krene s njim, umije da se na brzinu spremi, ostavi bebu kod Branke na čuvanje i provoza se kako bi provjerila da li je pjevač tamo gdje joj je i rekao da će biti i s kim je u društvu. U posljednje vrijeme baš pretjeruje, pa joj je nedavno Branka to zamjerila. Ona je prvo Darku skrenula pažnju da ima još jedno unuče od drugog sina i da nije u redu da se Marina toliko oslanja na nju. Darko je to prenio svojoj dragoj, a onda je ona ušla u žešći sukob sa svekrvom. Branka nije mogla da vjeruje kako joj se Marina obratila, pa joj je u jednom trenutku rekla: 'Ako ti ne valja kod nas, slobodno se spakuj i idi kod svoje majke. Ne znam da li bi njoj tako mogla da ostavljaš bebu kako bi ti išla da provjeravaš Darka! Ja volim mog Alekseja, on je babino sunce, ali je on mali da bi ti svako veče čuvala Darka, umjesto da budeš s djetetom. Dijete u naručje, pa idi izigravaj detektiva'. Bila je baš ljuta, čak je i Darku prenijela da joj se snajka breca i da bi i on trebalo da joj objasni neke stvari", tvrdi izvor Star magazina.

Kako se dalje navodi, Marina je potom sa sinom otišla kod svoje majke, a vratila se kada je Darko stigao kući. Prema tvrdnjama izvora, strasti su se potom stišale, te su Marina i Branka sada u korektnim odnosima.

"Marina je nakon žustre svađe uzela sina i otišla kod majke, a kući se vratila tek kada je stigao i Darko. Ni njemu nije lako između dvije vatre, ali smatra da je njegova majka u pravu što je i rekao Marini. Njih dvije sada razgovaraju, ali ne kao prije, vrlo su rezervisane, a Marina je čak rekla Darku da bi bilo u redu da potraže i dadilju. Ako za to Branka čuje, tek će biti belaja", naveo je izvor Star Magazina.