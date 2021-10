Voditeljka Pinka Svetlana Grubor otkrila pol bebe

Voditeljka Pinka Svetlana Grubor susrela se sa pravim iskušenjem kada se usred poodmakle trudnoće, u šestom mjesecu, zarazila korona virusom.

Svetlana, koja je sada već u sedmom mjesecu, govorila je tada da je opaku bolest uspjela da prevaziđe zahvaljujući vakcini. Ona je sada opširnije govorila o tim ali i trudničkim danima.

"Mnogo sam srećna, pre svega jer sam pobedila koronu. Sama trudnoća mi protiče kako treba, posebno sad posle korone. Mnogo mi je drago što sedim ovde sa tobom u parku", počinje Svetlana.

"Moj sin već ima 5 i po godina, dugo smo hteli drugo dete. Ja sam ušla u sedmi mesec, porođaj će biti u januaru. Biće još jedan dečak. Mislila sam da će biti lakše da odaberem ime, ali nije jednostavno izabrati ime za svoje dete", priča Ceca u Premijera vikend specijalu.

"Trudim se da se ne ugojim zato što znam da je ženama posle problem, ali nije lako. Meni udovoljavaju svi i moram priznati da je to baš prijatno, imam podršku porodice, i porodice od mog supruga. Jako lepo se svi slažemo, nadam se da gledaju sad ovo. Bliski smo jako i to je jako lepa atmosfera", kaže voditeljka.

Ovom prilikom otkriva koliko joj nedostaje posao i kada se vraća na male ekrane.

"S obzirom da imam pomoć, ja sam im rekla da se dogovore ko će kada da čuva bebu. Nema potrebe za većom pauzom, nadam se da ću se brzo oporaviti i vratiti na posao. Mislila sam da ću prestati da gledam vesti kad odem na bolovanje, ali ne. Imala sam baš blage simptome korone, ali vakcina mi je bila sigurnost. Kada biste pitali moje kolege ko je bio najplašljiviji i ko se najviše čuvao, svi bi rekli ja. Ne znam kako mi se to desilo. Doktor mi je rekao da ne brinem jer sam vakcinisana i tako je i bilo. Imala sam blage simptome prehlade i to je to. Apelujem na sve da se vakcinišu, nadam se da su ljudi svesni koliko je važna ta vakcina", priča Ceca.

(Telegraf.rs)