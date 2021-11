Vuk Mob komentarisao fotku bivše vjerenice, njen odgovor pokupio lajkove

Reper Vuk Mob i njegova bivša vjerenica i novinarka Olivera Konatar nisu komunicirali nakon raskida emotivne veze, a sada je on napravio neočekivani korak na Instagramu.

Naime, Olja je na svom profilu na pomenutoj društvenoj mreži objavila novi selfi koji je odmah pridobio mnoštvo lajkova i komentara, ali je jedan svima zapao za oko.

Fotku je komentarisao i njen bivši vjerenik i otac kćerke Teone, Vuk Mob, iako već duže vrijeme nisu komunicirali.

"Baš ti je lepa slika", napisao je on Olji, ali njen odgovor je dobio stotine lajkova:

"Odlično, obzirom na to šta doživljavam od tebe poslednjih meseci", napisala je Olivera.

Podsjetimo, Olivera i Vuk suočili su se 1. septembra u Centru za socijalni rad, a povodom njihove kćerke Teone.

To je bio njihov prvi susret nakon razlaza, s obzirom na to da Vuk skoro dva mjeseca nije vidio kćerku, iako mu Olivera to, kako je istakla, nije branila.

