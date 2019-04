"Za gol sam Ronaldu dozvoljavala da me ugrize za zadnjicu"

Prelijepa djevojka iz Venecuele, Aleksandra Mendez, u jednoj TV emisiji pokazala je poruke koje je dobila od Kristijana Ronalda.

Ova provokativna djevojka tvrdi da je malo nedostajalo da ona bude Ronaldova izabranica, a ne Georgina Rodrigez.

Aleksandra je otkrila da su imali izuzetno uzbudljivu prepisku. Imali su dogovor da ako Ronaldo postigne gol, ona će mu dopustiti da je ugrize za guzu, prenosi "Radiosarajevo.ba".

Poruke su razmijenjivali 2016. godine, prije nego što je Portugalac upoznao Georginu Rodrigez.

"Bilo je to prije tri godine. To ljeto je on upoznao nju, a lako sam ja mogla biti sa njim danas", tvrdi ova ljepotica.