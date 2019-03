Zašto Kamila nosi nakit princeze Dajane?

The Prince of Wales Feathers Brooch#ieri la Duchessa di Cornovaglia ha indossato questa spilla per il ricevimento del 50° anniversario dell'investitura del Principe di Galles a Buckingham Palace. Il gioiello è stato un dono di nozze alla Principessa Alexandra di Danimarca per il matrimonio con Albert, Principe di Galles (futuro Re Edoardo VII) nel 1863. Poi la spilla passò alla Regina Mary e alla Regina Elizabeth (la Regina Madre) che la regalò al nipote Carlo. Le due mogli del Principe hanno indossato questa spilla, ma in modo diverso. Diana la indossava sospesa come pendente con la collana tennis in diamanti della Saudi Sapphire Suite, con e senza lo smeraldo cabochon. Dopo il divorzio, il gioiello è tornato al Principe di Galles e la Duchessa di Cornovaglia lo ha indossato per la prima volta nel 2006 #yesterday the Duchess of Cornwall was this brooch for the reception to mark the 50th anniversary of the Prince of Wales’investiture at Buckingham Palace. The jewel was a wedding gifts presented to Princess Alexandra of Denmark when she married Albert, Prince of Wales (future King Edward VII) in 1863. Then the brooch passed to Queen Mary and Queen Elizabeth (the Queen Mother) who gave it to her grandson Charles. The two Prince’s wives wore this brooch, but differently. Diana wore it suspended from the diamond tennis necklace of the Saudi Sapphire Suite as a pendent, with and without the cabochon emerald. After the divorce, the jewel returned to the Prince of Wales and the Duchess of Cornwall wore it for the first time in 2006 @clarencehouse (if you want to make your eyes shine swipe left for more photos) #diamond #diamonds #brooch #jewels #royaljewels #emerald #princeofwales #princecharles #camillaparkerbowles #duchessofcornwall #dianaspencer #ladyd #ladydiana #princessofwales #queenelizabeth #queenmother #queenmary #queenalexandra #houseofwindsor #britishroyalfamily #royalfamily #britishroyals #britishroyalty #instaroyals #royal #royals #royalty #dnaroyals

