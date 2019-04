Zbog Asanža glumica psovala i nazvala Trampa toksičnom kukavicom

Holivudska glumica Pamela Anderson nazvala je SAD, Veliku Britaniju i Ekvador "đavolima, lažovima i lopovima".

Ona je to izjavila pošto je njen prijatelj, osnivač Vikiliksa Džulijan Asanž uhapšen u Ambasadi Ekvadora u Londonu.

"I vi ćete istrunuti. A mi ćemo ustati", poručila je Andersonova na Tviteru.

Ona je dodala da je šokirana zbog hapšenja Asanža, ocijenivši da na snimku na kojem se vidi kako ga izvode iz zgrade ambasade i uvode u policijski kombi on izgleda veoma loše.

"Kako si mogao, Ekvadore?", upitala je Pamela Anderson, a potom i odgovorila: "jer vas je razotkrio".

Isto pitanje postavila je Velikoj Britaniji.

"Naravno, ti si američka k***a i treba ti skretanje pažnje sa tvog idiotskog Brexit sr**a", navela je glumica.

A kada je riječ o SAD, napisala je:

"Ova toksična kukavica od predsjednika, on treba da okupi svoju bazu? Ti si sebičan i okrutan. I zbog tebe je cijeli svijet nazadovao".

Asanž (47) je uhapšen danas u Ambasadi Ekvadora u Londonu, pošto mu je vlada te zemlje ukinula azil.

U ekvadorskoj ambasadi Asanž se nalazio od 2012. godine, kako bi izbjegao izručenje Švedskoj koja ga je teretila za seksualno zlostavljanje.

Asanž je negirao optužbe i odbijao izručenje, strahujući da će ga Švedska predati vlastima SAD koje ga optužuju za objelodanjivanje povjerljivih vojnih i diplomatskih dokumenata.

This man is a son, a father, a brother. He has won dozens of journalism awards. He's been nominated for the Nobel Peace Prize every year since 2010. Powerful actors, including CIA, are engaged in a sophisticated effort to dehumanise, delegitimize and imprison him. #ProtectJulian pic.twitter.com/dVBf1EcMa5