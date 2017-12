Zmaj od Šipova predstavio "Partiju prevarenih"

MEKONJIĆ GRAD - Iija Grahovac, u narodu poznatiji kao Zmaj od Šipova, predstavio je svoju stranku.

Stranka, čiji je predsjednik, nosi naziv "Partija prevarenih” (PP), prenosi "ATV".

Stranku je predstavio ispred zgrade Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu, nakon što mu je završeno suđenje za posjedovanje oružja.

Zmaj od Šipova je prije skoro dva mjeseca najavio da će osnovati stranku i najavio da će se kandidovati na izborima.

"Kada sam došao u moju Republiku Srpsku i moje Šipovo, u razgovoru sa komšijama i prijateljima, i slušajući i gledajući televiziju, vidio sam neke stvari koje mi se nisu svidjele i koje su me zabrinule. Vidio sam da u Bosni i Hercegovini ne rade važni državni organi, da se političari međusobno svađaju i bore samo za vlast i fotelje, a narod sve teže živi. Posebno me zabrinulo kada sam vidio da vođe pojedinih stranaka i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske pokušavaju da se zaustavi rad Skupštine, da se napada moj predsjednik Milorad Dodik, da se narod poziva da ruši vlast. To me mnogo zabrinulo i naljutilo. Zbog svega toga odlučio sam da formiram moju - Zmajevu stranku, i da idem na izbore koji će ubrzo doći. Pa, ja sam dobar domaćin", rekao je tada Zmaj.