Zvezde Granda: Jelena provocirala publiku i Viki, pa ušla u sukob sa Popovićem

U još jednoj uzbudljivoj emisiji žiri će se potruditi da bude nezaboravnih trenutaka. Jelena se obračunala sa dijelom publike, a Marija je potpuno izgubila živce.

U ovom krugu nema više praštanja. Najviše je strpljenje izgubila Marija Šrifović koja kandidatima zamjera opuštanje i stalno izvlačenje na staru slavu. Obećala je kako neće to dozvoljavati više i da će pooštriti svoj kriterij do kraja. Dragan Stojković i Jelena Karleuša ponovno su u sukobu mišljenja, ovoga puta o prezentnosti jednog kandidata na sceni. U svoj su mali sukob uvukli i publiku. Jelena je vidjela kako su starije gospođe iz publike zijevale i prozivala ih što plješću na svaku rečenicu svog vršnjaka Bosanca. Polemika se vodila i oko stajlinga, kako pjevača amatera tako i članova žirija. JK smatra da je Viki obukla pidžamu, te ju je pitala gdje ju je kupila. I stajling jednog kandidata je izazvao polemiku. Aca Lukas i Jelena su smatrali kako mu izgled liči više na to da je krenuo na kostimiranu zabavu, a Saša Popović je nije složio. Neke pjesme su izazvale delirij, ali i pojedini pjevači su briljirali.

Ovih dana se održavaju i audicije za narednu sezonu Zvezda Granda u gradovima BiH. Još se možete prijaviti i pokazati što znate, a sve ono što vam se nudi možete pogledati u subotu od 20 sati na OBN-u.