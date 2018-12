Zvijezdi serije "Moderna porodica" pijani vozač ubio brata

Zvijezdu serije ''Moderna porodica”' Saru Hiland zadesila je teška porodična tragedija, njen brat od ujaka nastradao je u saobraćajnoj nesreći.

Policija Omahe potvrdila je za Ju-Es-Ej tudej (USA Today) da je Trevor Kanadi umro u subotu uveče u saobraćajnoj nesreći kada je u automobil, u kojem je on bio sa svojim ocem, udario pijani vozač.

Zbog siline udara Trevor je bukvalno izletio iz automobila. Tom prilikom je zadobio povrede glave fatalne za život.

"Ovo je moj 14-godišnji brat Trevor. Juče ga je ubio pijani vozač. Ujak mi je u bolnici i proći će još nekoliko operacija. Pijani vozač je toliko jako udario njihov automobil da je Trevor, koji je bio vezan, izletio iz njega", napisala je Sara na društvenim mrežama.

Policija je identifikovala pijanog vozača i utvrdila da je u pitanju Džefri Egeling (36).

"Džefrija je policija pronašla u blizini mjesta nesreće", navodi se u policijskom zapisniku do kojeg je došao Ju-Es-Ej tudej (USA Today).

Ujak i brat glumice išli su na koncert kad je na njih naletio pijani vozač.

Sara je otkrila i da je vozač koji se zaletio u njenog ujaka i brata dva puta uhapšen zbog vožnje u pijanom stanju.

Yesterday my 14 year old cousin was killed by a drunk driver named Jeffrey Eggerling. My Uncle is in the hospital awaiting more surgeries. PLEASE keep your prayers with my family during this horrific time. And please DONATE https://t.co/mwlaIvUYrs