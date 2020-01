Unicode Consortium predstavio je 117 novih emotikona za 2020. godinu. Pojaviće se na društvenim mrežama kao što su Whatsapp, TikTok i slično.

Dodaci se sastoje od 62 potpuno nova emotikona i 55 novih varijanti pola i tona kože, sa izumrlim životinjama i transrodnim simbolima među istaknutijim novitetima.

"Nasmijano lice sa suzama" i "skriveno lice" jedini su novi dodatak najpopularnijoj kategoriji "Smajliji i osjećanja".

Svaki emotikon se malo razlikuje po izgledu, u zavisnosti od platforme ili uređaja koji se koristi, ali dijeliće iste ključne karakteristike.

Now approved: 117 new emojis for 2020 #Emoji2020 https://t.co/SojQuXZvv6 pic.twitter.com/sHp7GDsSal