Alcatel 5 se pojavio u promo materijalu

Dolazeći Alcatel 5 telefon se nedavno pojaio na Amazon France sajtu, otkrivajući neke detalje o uređaju. Sada je dojavljivač Roland Quandt objavio promovideo, dodatne press rendere i kompletne specifikacije telefona.

Alcatel 5 će imati 5.7-inčni IPS LCD sa 18:9 odnosom i HD+ rezolucijom. Telefon pokreće Mediatek MT6750 čipset sa osam Cortex-A53 CPU jezgara, uz radni takt od 1.5GHz.

RAM memorija telefona će iznositi 3GB, dok će skladišni prostor od 32GB moći da se proširi preko microSD kartice. Senzor otiska prsta je smješten na poleđini, ispod kamere.

Na poleđini se nalazi jedna 12Mp kamera, sa LED blicem i f/2.0 otvorom blende, ali se zato s prednje strane nalaze dvije kamere (13MP + 5MP), sa Face Unlock opcijom.

Telefon bi trebalo da stigne uz Android 8.0 Oreo, a baterija je kapaciteta 3000mAh. Alcatel 5 će na tržišu Evrope koštati 230 evra.

Alcatel 5 - All specs, pricing + promo vid of the device with it's front facing dual camera setup (13 MP F/2.0 portrait lense + 5 MP 1.4 μm 120° wide angle lense) and tri-bezel-less design: https://t.co/wdusUreQXc pic.twitter.com/mQHDt4noVQ