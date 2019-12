Amazon predstavio "pametnu" klavijaturu: Stručnjacima zvuči užasno

​Amazon je upravo predstavio svoju muzičku tastaturu (klavijaturu) sa ugrađenim kompozitorom koji radi pomoću vještačke inteligencije (AI). AWS DeepComposer je dvooktavna tastatura sa 32 dirke koja se može povezati sa računarom preko USB kabla.

Korisnici mogu da sviraju kratke melodije ili koriste unaprijed snimljene, i traže od tastature da ih "ukrasi" u jednom od četiri stila - džez, klasik, rok ili pop - i potom ga objave na Soundcloudu.

Portparol kompanije Amazon rekao je da je uređaj namjenjen programerima kao "zabavan i privlačan način" za sticanje novih vještina.

Profesor Nik Kolins, stručnjak za muzičku AI sa Univerziteta u Duramu, priznao je da je teško procjeniti kvalitet DeepComposer-a na osnovu jednog primjera koji je Amazon pružio na svom blogu.

"Ako bih morao da sudim samo na osnovu onoga što se nalazi na toj veb stranici, uopšte nisam bio impresioniran. To je užasno. Muzičar sa osnovnim sposobnostima sekvenciranja lako bi mogao da napravi bolje primere", rekao je on dok dr Oded Ben-Tal sa Univerziteta Kingston, koji je radio na AI muzičkim projektima, kaže da vidi ljude "da to koriste pet puta i zatim pređu na nešto drugo".

Developers, press play on machine learning with AWS DeepComposer. Get hands-on, literally, with a musical keyboard & the latest machine learning techniques to compose your own music. #reInvent https://t.co/q334M06hIp pic.twitter.com/L2YVuT97W3