Android iMessage aplikacija zaobišla Apple blokadu

Beeper Mini aplikacija se vratila na Play Store sa novim ažuriranjem, koje zaobilazi Apple iMessage restrikcije.

Tokom prethodnog vikenda, Apple je potvrdio da je preduzeo korake kako bi ugasio Beeper aplikaciju, istakavši i da će nastaviti da to čini.

Beeper je, prema svemu sudeći, uspio da pronađe način da zaobiđe Appleove restrikcije. Beeper Mini aplikacija se vratila na Play Store i zadržava end-to-end enkripciju. Međutim, registracije pomoću broja telefona nisu dostupne. Svi korisnici moraju da se registruju i upisuju pomoću Apple ID-a.

iMessage on Android: Beeper Mini restarts the service with some tweaks https://t.co/W5bahXGa4M