Aplikacije koje od života mogu da naprave pakao

Sve više ljubomornih ljudi na telefone i računare svojih partnera instalira softver za nadzor i praćenje.

Pametni telefoni i računari skrivaju brojne tajne o ljudima - s kim komuniciraju, o čemu pričaju, što čitaju, gledaju i slušaju, a na njima su pohranjene lične i često intimne fotografije. Nije teško zamisliti koliko bi takve informacije značile hakerima koji bi ih mogli iskoristiti za krađu podataka, ucjene i slično, ali sve je veći broj (ljubomornih) ljudi koje iskorištavaju takve podatke za praćenje, nadzor i psihičko zlostavljanje svojih partnera i partnerki.

Prema istraživanjima "Kapsersky Labsa", u posljednje vrijeme softver za uhođenje partnera je u velikom porastu te je broj ljudi koji su ga pronašli na svojim uređajima veći za najmanje 35 odsto u odnosu na prošlu godinu. Ove godine njihov antivirusni softver pronašao je stalkerware na više od 37.000 uređaja. Ali kako je broj korisnika koji na svojim mobilnim uređajima koriste antivirusni softver prilično mali, sigurnosni istraživač David Em kaže kako je to samo "vrh sante leda" te da je broj ugroženih korisnika koji se svakodnevno špijuniraju puno veći. Na negativnoj listi po broju instaliranog softvera za špijuniranje dominiraju Rusi, zatim slijede Indija, Brazil, SAD i Njemačka.

Mislila da gubi razum

S takvim softverom koji se, naravno, na telefone partnera instalira bez njihovog znanja, može se dobiti pristup svim porukama, lokaciji vlasnika telefona, svim aktivnostima ekrana, pa čak i kamerama s kojima se može nadgledati sve što vlasnici uređaja rade. BBC je razgovarao sa dvije žene kojima je takav softver koji su na njihove telefone instalirali muževi od života napravio pakao. Odjednom su počeli znati sve što one rade i gdje se kreću - govorili su ženama da im one govore te informacije, iako su one bile uvjerene da ih nikada nisu spomenule.

Jedna Britanka mjesecima je mislila da gubi razum, sve dok nije otkrila da je muž sve vrijeme špijunirao. Zbog tog negativnog iskustva razvila je nepovjerenje prema tehnologiji, na koju sada gleda kao na oružje koje se potencijalno može iskoristiti protiv nje. Čak i danas kada ide na kafu s prijateljicama telefon ostavlja u automobilu.

Sigurnosni stručnjaci korisnicima savjetuju da uvijek provjeravaju koje aplikacije koriste na svojim uređajima - "opšte je pravilo da, ako ne koristite neku aplikaciju, izbrišite je", komentarisao je sigurnosni stručnjak Džejk Mur iz Eseta za BBC.

Kako bi izbjegli postavljanje takvog softvera na svoje uređaje, stručnjaci savjetuju korisnike da nikada ne ostavljaju uređaje bez nadzora (za instalaciju softvera za nadzor u većini slučajeva potreban je fizički pristup uređaju), upozoravaju i na zaštitu otiskom prstiju jer se prst može staviti na senzor dok osobe spavaju, a važno je koristiti sigurnosne i antivirusne aplikacije.