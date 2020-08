Apple Watch dobio konkurenciju?

Kineska kompanija Oppo otkrila je novi pametni sat, koji će pokretati Wear OS - Guglov operativni sistem. Evo šta sve znamo.

Oppo Watch dolazi u dvije veličine - 41 mm i 46 mm. Duguljastog oblika i blago zakrivljenih ivica, izgleda vrlo slično Apple Watch uređaju. Međutim, ovde nema tzv. "Digitalne krune". S obzirom na to da su analogni satovi uglavnom sličnog kružnog dizajna, Oppo je, ipak, uradio dovoljno da bude drugačiji.

Manji sat ima mogućnosti Bluetooth i Wi-Fi povezivanja, dok veća verzija nudi i LTE povezivanje, pa je moguće obavljati pozive i kad telefon ostavite kod kuće.

Ekran većeg modela ima dijagonalu od 1.9 inča, a zakrivljen je na sve četiri ivice. Kao i manji sat, i veći ima prilagodljive kaiševe koji se, tvrdi kompanija, mogu zamijeniti u samo tri sekunde. Za razliku od manjeg sata, model od 46 mm ima keramičko kućište.

New Oppo Watch goes global with SD3100 chipset, WearOS https://t.co/neS454krCQ