Apple Watch i iPhone: Obavještenja o neprijatnim mirisima

Pametni uređaji polako postaju sve pametniji, te konstantno stižu nove opcije koje pojednostavljuju korisničke živote.

Među najpopularnijim su opcije za merenje različitih segmenata, poput broja otkucaja srca u minuti, a Apple Watch i iPhone idu i dalje od toga, pa bi u bliskoj budućnosti korisnicima mogli da ponude i funkciju u okviru koje će ih obavještavati da šire neprijatan miris, što bi moglo da ukazuje i na neke zdravstvene probleme.

Naime, na novu funkciju ukazuje nedavno objavljeni patent pod naslovom "Systems and Methods for Environment Sensing", koji govori o novoj funkciji koja bi na Apple Watch i iPhone mogla da donese nove senzore i sisteme vještačke inteligencije koji bi omogućavali detektovanje mirisa koji su u vezi sa određenim hemikalijama. To znači da bi pametni uređaji uskoro mogli da prepoznaju određene mirise u vazduhu, uključujući i one koje šire ljudska tijela u okruženju. Iako se na prvu čini da je nova funkcija u vezi sa taštinom, istina je da mirisi koje tijela šire mogu da ukazuju i na neke zdravstvene komplikacije, pa bi nova funkcija mogla da doprinese da se bolesti otkrivaju na vrijeme.

Ovo nije jedina opcija za pametne satove na kojoj Apple radi, te je moglo da se čuje i da planira sistem za određivanje nivoa šećera u krvi, ali, budući da se još uvek radi samo o patentima, nije sigurno da će opisane opcije zaista i stići do korisnika.

(Ubergizmo)