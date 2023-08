Apple ima rješenje za iritantne pozive na iPhoneu

Na iPhoneu preko menija možete veoma lako da utišate pozive izabranih kontakata. Evo kako da to uradite.

Svi imamo prijatelje koji nas zovu u najneprikladnijem trenutku.

Ako ne želite da ih blokirate (i time ugrozite ono prijateljstva koliko vam je preostalo), uvijek možete da utišate njihove pozive.

Trik je u Focusu

Prvo idite u podešavanja i tamo odaberite opciju za "Focus". Pritisnite na znak plus u gornjem desnom uglu i izaberite opciju za prilagođeni Focus mode. Telefon će od vas nakon toga tražiti ime za novi Focus. Upišite ga i birajte "Next". Nakon toga idite u opciju "People", pritisnite na '"Silence Notifications From" i pritisnite "Add People" i birajte kontakte koje želite da ztišate. Nakon što završite, pritisnite "Done".

Kako aktivirati utišavanje?

Nakon toga s vrha ekrana povucite kontrolni centar, dugo pritisnite opciju za Focus i birajte Focus koji ste kreirali. Kasnije možete da ga isključite jednostavnim prebacivanjem na drugi Focus ili gašenjem Focusa.

Ovaj metod utišavanja kontakata veoma je koristan u slučaju da određenog pozivaoca želite da načinite neprimjetnim tokom određenog perioda. Ako za njih više nikada ne želite da čujete, uvijek vam preostaje opcija da ih jednostavno – blokirate.