Apple obustavlja rad na Vision Pro 2 da bi se fokusirao na jeftiniji model

Apple je privremeno obustavio rad na drugoj generaciji Vision Pro headset-a kako bi se potpuno posvetio jeftinijem modelu, navodi The Information.

Kompanija je planirala da podijeli svoju Vision liniju proizvoda na dva modela – jedan "Pro" model i jedan jeftiniji standardni model. Međutim, Apple je u protekloj godini postepeno smanjivao broj zaposlenih koji su radili na sljedećoj generaciji Vision Pro uređaja.

Apple je prvo usmjerio pažnju na smanjenje troškova komponenata trenutnog modela i kreiranje unapređenog ekrana za sljedeći model. Sada je obavijestio jednog od svojih dobavljača da je obustavio rad na sljedećoj generaciji Vision Pro naočara. Rad na pristupačnijem "Vision" proizvodu sa manje funkcija se nastavlja.

Kompanija je započela rad na jeftinijem Vision uređaju 2022. godine, pod kodnim imenom "N109". Cilj je bio da se ovaj model prodaje po cijeni sličnoj onoj za vrhunski iPhone, koji košta do 1.600 dolara. Kada je Apple započeo rad na uređaju, planirao je da ga pusti u prodaju krajem 2024. godine, ali do početka ove godine nije imao čvrst prototip. Kompanija se suočava sa izazovima kako da smanji troškove modela bez žrtvovanja previše funkcija, što znači da će vjerovatno doći do kašnjenja u njegovom puštanju u prodaju do kraja 2025. godine.

Apple želi da zadrži vrhunske ekrane Vision Pro modela u jeftinijem modelu, jer su to među najskupljim komponentama uređaja. Prethodni izvještaji su naveli da će jeftiniji model imati iste vrhunske ekrane kao Vision Pro, ali sa manje kamera, jednostavnijom trakom za glavu i manjim zvučnicima. Apple takođe želi da njegov jeftiniji headset bude bar trećinu lakši od Vision Pro modela.

Jedan dobavljač koji proizvodi ključne komponente za Vision Pro smanjio je proizvodnju za 50% u maju nakon što je primio prognozu od Apple-a koja je predviđala manju potražnju od očekivane. Informacije od ovog dobavljača sugerišu da je Apple proizveo ne više od 500.000 Vision Pro jedinica ove godine, bez planova za značajno povećanje proizvodnje do avgusta.

The Information navodi da je i dalje moguće da Apple nastavi rad na drugoj generaciji Vision Pro headset-a u budućnosti, prenosi Telegraf.

