Apple optužen da je lagao za veličinu i rezoluciju ekrana iPhonea

Kompanija Apple je moćna i uspješna i kao takva često je meta različitih tužbi i osporavanja. Ipak, ova tužba, iako djeluje bizarno, mogla bi da promijeni način na koji se marketing odnosi ka korisnicima proizvoda, koje reklamira.

U Sjevernoj Kaliforniji je 14. decembra podnijeta tužba protiv kompanije Apple u kojoj se navodi da je "kompanija svjesno obmanula korisnike svojih novih iPhone uređaja, od iPhone X naovamo, u vezi sa rezolucijom i dijagonalom ekrana".

Prema ovoj tužbi reklamirana rezolucija i dijagonala ekrana iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max i iPhone XR uređaja nije istovjetna realnoj dijagonali ekrana tih telefona i rezoluciji Retina displeja istih modela.

U tužbi se vrlo precizno i na nekoliko desetina stranica obrazlaže razlika između stvarne i reklamirane rezolucije ekrana, kao i dijagonale ekrana. Recimo, prema ovoj tužbi stvarna rezolucija ekrana je 2.195 x 1.125 piksela, umjesto 2.436 x 1.125 piksela, kako navodi Apple svuda u oglasima i svojim materijalima.

GSMArena tužbu naziva mješavinom čudne matematike i stvarnih argumenata, koja nije totalni promašaj, jer bi mogla da utiče na to da se promijeni način na koji se oglašavaju moderni IT proizvodi. Sumirajući tužbu, ovaj IT portal navodi najvažnije konstatacije:

- Apple-ova marketing kampanja da je novi iPhone 'cio od ekrana' je, tehnički netačna, jer su ivice oko ekrana jasno vidljive i da postoji “notch“

- Najveći dio marketing materijala od iPhone X modela naovamo je tako koncipiran da krije ivice i isječak u ekranu, kao i uglove ekrana

- Oglašavana rezolucija iPhone X i potonjih modela nije tačna, jer je realna rezolucija za oko 10 odsto niža zbog uglova ekrana i drugih elemenata

- Dijagonala je reklamirana kao 5.8 inča u slučaju iPhone X modela, a zapravo je 5.68 inča (u centimetrima je to 14.73 naspram 14.42, odnosno 0.31 centimetar manje)

- Ekran iPhone X uređaja je lažno predstavljen kao ekran više rezolucije, nego na modelu iPhone 8 Plus, što je netačno, ako se posmatra OLED matrica, koja ima skoro milion piksela manje, nego ona IPS matrica na iPhone 8 Plus telefonu.

