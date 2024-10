Apple predstavio M4 Pro čip u novom Mac Miniju

​Apple je lansirao M4 Pro čip kao opciju za nadogradnju u novom Mac Miniju, donoseći podršku za Thunderbolt 5 i značajna poboljšanja performansi.

Nedjelja najava novih Mac proizvoda se nastavlja, a Apple je danas predstavio M4 Pro kao najnoviji u liniji sopstvenih procesora. Novi M4 Pro debituje kao opcija za nadogradnju za upravo najavljeni Mac Mini veličine dlana.

M4 Pro prati majsko izdanje originalnog M4. Taj čip je prekinuo standardni ciklus Apple Silicona tako što je debitovao na novom iPad Pro prije nego što je dodat Mac liniji.

Novi čip je prvi Apple Silicon procesor koji podržava Thunderbolt 5, što više nego udvostručuje brzinu prenosa podataka u odnosu na prethodnika, sa 120 GB/s na 273 GB/s. To znači da M4 Pro ima pet Thunderbolt 5 portova, dok M4 model i dalje ima Thunderbolt 4.

M4 Pro je izgrađen u 3-nanometarskoj tehnologiji druge generacije. Ima CPU sa do 14 jezgara, uključujući 10 jezgara visokih performansi i četiri efikasna jezgra. GPU doseže do 20 jezgara, a Neural Engine do 16. Poređenja radi, osnovni M4 ima do 10 CPU jezgara, sa četiri jačih i šest efikasnih, do 10 GPU jezgara i 16-jezgarni Neural Engine.

Apple tvrdi da CPU briljira u testovima single-thread performansi. GPU, u međuvremenu, udvostručuje brzinu sistema za ray-tracing.

Apple tvrdi da je poboljšani Neural Engine do dva puta brži od prethodne generacije, što će postajati sve bitnije uz Apple Intelligence koji postaje dostupan od danas. Važno je napomenuti da je M4 Pro dostupan uz značajnu doplatu. Novi Mac Mini M4 startuje od 599 dolara. Nadogradnja desktopa na Pro podiže cijenu na 1.399 dolara. Oba modela su dostupna za prednaručivanje od utorka i biće isporučena 8. novembra, piše "TechCrunch", a prenosi "BenchMark".

