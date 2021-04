Apple predstavio nove uzdanice

Apple je juče na "Spring loaded" događaju predstavio nove iPad Pro modele, kao i iMac i AirTags uređaje...

Tu su i Apple Card, Podcast aplikacija, ljubičasti iPhone 12 i 12 mini, Apple TV 4K sa redizajniranim Siri daljinskim, prenosi b92.

I da, iMac je stigao. Tanji nego ikada, moćniji nego ikada, brži nego ikada. Ekran od 24 inča, "najbolja kamera ikada", superiorni zvuk, nova tastatura, miš... I u boji je!

Cijena - od 1.299 do 1.499 dolara.

Introducing the iMac 2021 - 24" 4.5K Retina display - 1080p FaceTime camera, better mics - 6-speaker sound system supports "spatial audio" - obviously 69x faster than previous iMacs, etc #AppleEvent pic.twitter.com/IpjnBnLgT2