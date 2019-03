Apple predstavio novi iPad Air

Kompanija Apple predstavila je danas novi iPad Air koji je tanji i nešto veći od postojećeg.

Novi iPad košta 499 dolara i ima ekran dijagonale 10,5 inča, u odnosu na standardni iPad dijagonale 9,7 inča, koji se prodaje po cijeni od 329 dolara, prenosi agencija AP.

Apple brings back the iPad Air with new 10.5-inch display and Apple Pencil support https://t.co/Naw5HR7caz pic.twitter.com/wNoQCQMkKL