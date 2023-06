Apple sa iOS 17 znatno otežava dopisivanje sa Android korisnicima

Slanje poruka odnosno grupno ćaskanje između korisnika koji imaju iPhone sa iOS 17 i Android telefone će biti otežano u okviru aplikacije Messages, odnosno iMessage jer korisnici Android uređaja neće moći da vide neke radnje u dopisivanju, prenosi AndroidAuthority.

Naime, korisnici Android telefona mogu ući u grupno ćaskanje sa ljudima koji koriste iPhone i aplikaciju iMessages, ali oni sada neće moći da koriste, niti vide neke bitne funkcije koje su omogućene sa novim iOS 17 softverom.

Neke od tih funkcija, kako se vidi u beta verziji novog Apple operativnog sistema jesu izmjena poruka, odgovaranje na konkretnu poruku kao i kvalitet fotografija i video snimaka.

Iako postoje aplikacije za dopisivanje kao što su Signal, Telegram ili WhatsApp gdje bi ovakvi problemi bili izbjegnuti, aplikacija razmjene poruka sličnih SMS porukama kroz iMessage ili Google Messages je zapravo veoma rasprostranjena.

Korisnici Apple uređaja u nekim regionima, posebno u SAD, masovno koriste ovu aplikaciju, što sada dodatno otežava dopisivanje sa korisnicima Android telefona.

Funkcije kojima se otežava grupno ćaskanje

Kada bi ranije korisnik sa Android operativnim sistemom ušao u grupno ćaskanje na iMessage, on bi „poremetio“ neke od funkcija ove aplikacije jer bi korisnicima iPhone telefona u četu onemogućio da menjaju poslate poruke. Sa novim iOS 17 softverom, iPhone telefoni u ovakvoj situaciji ponovo dobijaju funkciju mijenjanja poslatih poruka, ali, potpuno nevjerovatno, Android korisnici te izmjene uopšte neće moći da vide. Uz to, takođe neće ni imati funkciju da kao i korisnici Apple telefona svoje poruke u grupnom četu promijene nakon slanja.

Kao i u prethodnom slučaju, oni sa Android uređajima neće moći da odgovaraju na konkretnu poruku u četu, i ponovo, čak ni da vide na koju poruku je neko sa iPhone telefonom odgovorio. Umjesto da im stigne poruka sa onom na koju se konkretno odgovara u nizu, stići će im „obična“ poruka u stalnom toku bez niza.

iOS 17 beta verzija: iPhone i ne-iPhone telefoni

S obzirom na to da je novi Apple operativni sistem i dalje u beta verziji, postoji, neki bi rekli logična mogućnost da će se ovi problemi do lansiranja zvanične verzije rešiti. Međutim, to ipak ne mora biti slučaj.

Apple je i ranije imao ovakve ekscese, a kompanija Google je u više navrata zamolila Apple da usvoji standard za razmjenu poruka pod imenom RCS. Kako Apple to nije učinio, Google se suprotstavio na sličan način.

Omogućio je korisnicima Android uređaja da emotikonima reaguju na poruke koje dobijaju sa Apple iMessage aplikacije, ali korisnici sa druge strane, odnosno oni sa iPhone telefonom to ne bi mogli pravilno da vide. Ujedno, kada bi oni sa iPhone uređajima reagovali na poruku, Android korisnici bi to normalno videli.

Kvalitet fotografija i video snimaka će se sada u grupnim četovima u kojima se nalaze i korisnici Androida malo poboljšati, ali ponovo, samo za iPhone korisnike. U prethodnoj verziji operativnog sistema iOS 16, kada bi korisnik „ne-iPhone telefona“ ušao u grupni čet, kvalitet poslatih medija bi se pokvario svim učesnicima. Sada je to blago poboljšano samo za „pogodne“.

Upravo zbog toga, ne mora da znači da će Apple riješiti probleme sa novim iOS 17 softverom koji utiču na „ne-iPhone telefone“, kako bi uzvratio Google kompaniji, a to će se ponovo lomiti preko leđa korisnika.