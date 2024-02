Apple sprema svoju verziju pametnog prstena

Pored ulaska na tržište proširene i virtuelne realnosti, Apple bi uskoro mogao da dodatno zagazi i u područje tehnologije zdravlja, lansiranjem pametnog prstena koji bi pratio vitalne funkcije korisnika.

Tržište zdravstvene tehnologije i s njim povezanih pametnih uređaja sve je aktivnije i privlačnije.

Nekoliko proizvođača već nudi razne gedžete za praćenje zdravlja, poput pametnih prstenova, među kojima je najistaknutiji Oura Ring.

Nedavno je na svom događaju Unpacked i Samsung najavio da će uskoro predstaviti Galaxy Ring, takođe pametni prsten koji bi pratio vitalne funkcije korisnika.

Takav razvoj događaja, izgleda, ne može da prođe bez Apple-a, koji brojne zdravstvene funkcije već godinama predstavlja kao glavne prednosti svog Apple Watcha.

Prema informacijama južnokorejskog portala ETNews, i oni se pripremaju na lansiranje "Apple Ringa", pametnog prstena s brojim tehnološkim dodacima.

U njemu bi mogli da se nalaze različiti senzori, kao što je za mjerenje otkucaja srca, pritisak, temperature i pokreta, ali i dodaci poput NFC-a za plaćanje ili ekrana za prikaz obavještenja s telefona.

Istraživačka kuća Business Research Insight navodi da tržište pametnih prstenova raste, a da će u budućnosti rasti još brže – do kraja decenije predviđa se porast potražnje za takvim proizvodima od oko 30% godišnje, a u narednih 8 godina prodaja bi lako mogla i da se udeseterostruči.

To je sigurno primamljivo i Samsungu i Apple-u, koji već rade na minijaturizaciji uređaja i u ponudi imaju veliki broj pametnih satova.

Dodatni argumenti, koji kažu da se u Apple-u nešto "kuva" na tom području su i otkriveni patenti za tehnologije u vezi s pametnim prstenjem.

Samsung je najavio da će Galaxy Ring predstaviti u julu, a Apple, kako navode isti izvori, bi na isto tržište takođe mogao da uđe "uskoro".

Apple is reportedly working on a smart ring that can track a user’s health biometrics Would you be interested in an Apple Ring? Source: @IMETNEWS pic.twitter.com/dOMDXTVJct