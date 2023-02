Apple u problemu: iPhone 14 Plus se ne prodaje dobro

Dok se iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max prodaju kao ludi, potražnja za iPhone 14 Plus modelom nastavlja da opada.

Nakon slabe pretprodaje, smanjenja proizvodnje, stigla je vijest da je došlo do pada isporuke panela za iPhone 14 Plus.

Prema analitičaru Rosu Jangu, 75% isporučenih panela u decembru je bilo za iPhone 14 Pro modele (što čini i 75% prodaje), a očekuje se da će u nadolazećem predstojećem doostići najmanje 80 procenata.

S druge strane, nije teško primjetiti da u decembru 2022. i januaru 2023. isporuka panela za iPhone 14 Plus praktično nije postojala. Čak je došlo i do blagog povećanja isporuke po pitanju iPhone 14 modela, ali nedovoljno da se pokriju rupe koje je Plus model napravio.

Isporuke panela za iPhone 14 Plus mogle bi da se nastave u februaru, ali one bi i dalje činile manje od 5% ukupnih isporuka.

Kada se uzme u obzir sve navedeno, postavlja se pitanje da li uopšte ima smisla proizvoditi iPhone 15 Plus kada je potražnja za iPhone 14 Plus modelom mnogo lošija od očekivane? Da li će ga Apple izbaciti iz svoje ponude? Navodno, to se neće desiti.

Apple planira da predstavi iPhone 15 Plus, ali šuška se da će ga ponuditi po nešto nižoj cijeni, dok će istovremeno podići cijenu Pro modela.(B92)