Apple ukida originalni MacBook od 12 inča

Očekuje se da će Apple proširiti svoj spisak zastarjelih proizvoda dodavanjem originalnog 12-inčnog MacBooka.

Tu informaciju je objavio poznati portal MacRumors, a očekuje se da će Apple 30. juna završiti podršku za slavni MacBook.

12-inčni MacBook najavljen je još u martu 2015. godine, s početnom cijenom od 1.299 dolara.

Proizvodnja uređaja je prestala u aprilu 2016. kada je Apple objavio sljedeću generaciju prenosivog računara.

MacBook je pokretao Intel Core M dvojezgarni procesor u kombinaciji s 8 GB LPDDR3 RAM-a i do 512 GB ugrađene memorije.

12-inčni MacBook bio je tada glavna tema, jer je imao samo dva priključka na čitavom uređaju: 3,5 mm audio priključak i višenamenski USB-C priključak s podrškom za USB 3.1 Gen 1, HDMI, VGA i DisplayPort 1.2. Međutim, to je takođe značilo da korisnici moraju da kupe zaseban USB-C adapter za dodatne mogućnosti povezivanja.

To je prvi prenosivi računar kompanije Apple, koji ima USB-C priključak i takođe prvi MacBook koji se tada isporučivao bez MagSafe punjenja. Kasnije 2021. godine je Appleova M-serija MacBook Pro prenosivih računara objavljena s MagSafe 3 priključkom za punjenje.

MacBook iz 2015. godine bio je među najlakšim prenosivim računarima na tržištu, s težinom od samo jednog kilograma. Sa svojom baterijom od 39,7 Wh, uređaj je nudio do 30 dana stadby moda i oko devet sati aktivnog rada.

Apple označava proizvod zastarjelim sedam godina nakon prestanka njegove prodaje na tržištu. Pružaoci usluga ne mogu naruče dijelove za popravku za takve uređaje i više ne ispunjavaju slove za popravku hardvera u Apple prodavnicama i servisnim centrima ovlašćenim od strane Applea. Apple je takođe prošlog mjeseca dodao originalni iPad Air na svoj spisak zastarjelih proizvoda.

12-inčni MacBook dva puta je "osvježen", prvi put u aprilu 2016. godine, a zatim ponovno u junu 2017, a ukinut je 2019. godine. Zato je njegova posljednja generacija, koja bi tek trebalo da bude označena kao zastarjela, još uvijek kvalifikovana za servis i popravke hardvera.

