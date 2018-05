Apple znao za problem s iPhoneom 6

Ekipa sajta Motherboard pretražila je interne Appleove dokumente, koji su u javnost isplivali tokom parnice pokrenute zbog problema sa ekranom iPhonea do kojih dolazi zbog savijanja Appleovog pametnog telefona.

Saznali su da su "jabučari" znali da njihovi uređaji imaju ozbiljan strukturalni propust.

Testovi sprovedeni u Appleu pokazali su da su iPhone 6 i 6 Plus višestruko skloniji savijanju nego što je to bio slučaj sa njihovim prethodnicima. Tačnije, iPhone je bio 3,3 puta, a veći 6 Plus čak 7,2 puta skloniji savijanju nego iPhone 5S. Oko tog propusta nastao je tzv. Bendgate, jer su se iPhone 6 i 6 Plus savijali pod pritiskom držanja u džepu.

U Appleu su sve do sada odbijali da priznaju da problem postoji, tvrdeći da su slučajevi savijanja rijetki.

Prema Appleovim internim dokumentima "jabučari" su bili svesni problema i pokušali su da ojačaju sve modele proizvedene nakon maja 2016. godine. Prebacili su se na kućišta od otpornijeg aluminijuma (serija 7000) za modele iPhone 6S i 6S Plus, tvrdeći da to nije imalo nikakve veze sa Bendgateom, piše Tportal.

Posljedice ovoga bi mogle biti ozbiljne. Do sada je prodato više od deset miliona iPhonea 6 i 6 Plus, a ti modeli su još uvijek u prodaji.

Apple je već suočen sa više od 60 zajedničkih tužbi širom svijeta zbog "prigušivanja" procesora u iPhoneu 7 i hardverskim problemima sa iPhoneom 7 Plus. Ostaje da se vidi da li će eventualni spor pokušati da se riješi nagodbom ili će se odlučiti za dugogodišnje parničenje, piše Forbs.

(Tportal, B92)